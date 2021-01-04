МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. В 2021 году в Нагорном Карабахе, Донбассе и Сирии продолжатся военные конфликты. Также они могут произойти в Белоруссии, на Курилах и в Северном морском коридоре. Об этом пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на прогноз военного эксперта Алексея Леонкова.

Нагорный Карабах

Эксперт считает, что конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе, случившийся осенью 2020 года, может скрытно продолжаться в 2021 году. Его можно было бы считать законченным, если бы стороны были удовлетворены итогами столкновения.

"Я думаю, некая партизанская война на бывших армянских территориях будет продолжаться весь 2021 год. В зимнее время интенсивность будет слабая. Но к тому времени, когда появится „зеленка", такие темы будут возникать почаще", — отмечает Леонков. По его мнению, решение конфликта будет зависеть, в том числе, от действий российских миротворцев. А Турция в регионе будет отстаивать интересы Великобритании.

Донбасс

Здесь военный эксперт ожидает, что после конфликта в Карабахе, Турция и Украина попытаются провести операцию в Донбассе из-за полуострова Крым. "[Президент Турции Реджеп] Эрдоган засматривается на Крым и попытается спровоцировать операцию в Донбассе, которая могла бы стать прологом к созданию точки напряженности вокруг российского полуострова", — считает Леонков. По его словам, боевую авиацию в конфликте могут заменить беспилотники.

Восточная Европа

Эксперт предрекает, что присутствие российских миротворцев в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике может стать причиной конфликта в регионе. При этом Леонков опирается на доклад Rand Corporation 2019 года, который посвящен "сдерживанию и противодействию России". По его словам, в документе фигурируют Южный Кавказ, Приднестровье, Средняя Азия.

Белоруссия

"Проникновение диверсионных групп, которые подготовлены на территории Украины, для совершения актов на территории Белоруссии — это самый вероятный сценарий дальнейшего противодействия», — так оценивает Леонков ситуацию в республике. Помимо этого, военный эксперт ожидает действия смертников в Белоруссии.

Северный морской путь

Леонков говорит, что, скорее всего, в 2021 году страны НАТО и США попытаются разыграть арктическую карту. Попытки провокаций могут произойти, например, в Беринговом проливе, где США собирается усиливать авиационную группу.

Курильские острова

Курильские острова превращаются в укрепленный район, замечает военный эксперт. В водах ожидаются провокации, в том числе, с участием японских рыбаков, считает Леонков. "Японцы сейчас не просто бьют тревогу, что Курилы начали обрастать не только формальным понятием границы или законным понятием границы, но еще к этому понятию добавляется военная составляющая", — добавил он.

Сирия

В отношении Сирии Леонков уверен, что там продолжатся военные действия. "Это будет происходить из-за того, что анклавы Идлиб и Заевфратье не присоединились к территории страны", подчеркивает он. Военный эксперт ожидает отдельные стычки и попытки захвата стратегических районов.