МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Каждый четвертый работник в РФ (25%) опасается сокращений в 2021 году, большинство респондентов (72%) уверены, что смогут найти работу в начале года, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости. Российские работодатели оценили эффективность удаленной работы

При этом 16% затруднились оценить свои шансы на то, чтобы найти работу в начале года, а 11% оценили их негативно. Больше других уверены в возможности трудоустройства работники сферы спорта и салонов красоты (84%), консультирования (80%), туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (78%).

Более половины респондентов (53%) считают, что пандемия COVID будет влиять на работу и планы трудоустройства, свыше трети считают, что нет (37%). Больше всего ждут влияния коронавируса на свою работу сотрудники сферы туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (68%), добычи сырья (66%), банков, инвестиций и лизинга (64%).

Больше половины респондентов (58%) отметили, что не ожидают сокращений в своей компании после новогодних праздников. Выше всего доля тех, кто ждет сокращений, среди более возрастных соискателей, а также в банковской (36%) и транспортной (35%) сферах, меньше всего – в сфере искусства и масс-медиа (14%). Вступает в силу закон о дистанционной работе

В региональном разрезе наиболее высокая доля ждущих сокращений зафиксирована в Белгородской области — 42%, наименьшая — в Алтайском крае: 13%.

Исследование проводилось с 4 по 14 декабря среди 9 097 соискателей (4 312 из них имеют работу, 8 790 ищут новую работу).