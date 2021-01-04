МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. В последнее время в столице участились сообщения о мошенниках, которые представляются горожанам сотрудниками "Мосводоканала" и под различными предлогами просят пустить их в квартиру, запугивая жильцов информацией о якобы крайней степенью изношенности труб и настаивая на их срочной замене. Об этом написала "Российская газета" со ссылкой на сообщение департамента ЖКХ Москвы.

Последние напоминают о том, что "сотрудники "Мосводоканала" не осматривают и не меняют трубы, находящиеся внутри квартир. Компания отвечает за подачу и качество холодной воды до ввода в дом. Сети, которые находятся внутри дома, — зона ответственности управляющей организации".

Помимо этого, компания напомнила о том, что не проверяет счетчики воды в квартирах. Если жильцам предлагают такие услуги со ссылкой на "Мосводоканал", то это — недобросовестная реклама.

Еще бывают ситуации, когда горожанам предлагают взять воду на анализ. Например, мошенники могут прибегать к различным уловкам с помощью химических опытов, которые якобы показывают плохое качество воды. Затем они рекомендуют приобрести бытовой фильтр.

"Помните, что сотрудники "Мосводоканала" не занимаются продажей и установкой бытовых фильтров. Наша вода гарантированно высокого качества и не нуждается в дополнительной фильтрации", — уточняется в материале.

"Российская газета" напоминает, что состав водопроводной воды горожане могут узнать на официальном сайте предприятия в разделе "Качество воды в районах Москвы". Данная информация размещается на основании результатов анализов качества воды.

Также настоящих работников "Мосводоканала" можно легко идентифицировать по спецодежде с фирменным логотипом и соответствующем удостоверении с фотографией.

При любых сомнениях, что перед вами сотрудник компании, следует позвонить на круглосуточную горячую линию: 8 (499) 763-34-34. А при попытке обмана нужно немедленно обратиться в полицию.