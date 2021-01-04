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Врач рассказал о ковид-диссидентах в Москве
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Люди ещё не научились жить с коронавирусом, есть рост ковид-диссидентства в Москве, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. "Я думаю, что еще не совсем... ПРАЙМ, 04.01.2021
москва, коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Люди ещё не научились жить с коронавирусом, есть рост ковид-диссидентства в Москве, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
"Я думаю, что еще не совсем. А именно сейчас определенная усталость отмечается. И, соответственно, вроде помнят, но усталость есть и всё больше появляется ковид-диссидентов", — сказал Малышев, отвечая на вопрос, научились ли люди жить с коронавирусом.
По его словам, народ разделился: одни истово соблюдают, другие ищут все возможности для ковид-диссидентства. Поскольку есть комментарии диаметрально противоположные, по мнению эксперта, "у многих еще и мозги в раскорячку".
"Многие хотят гульнуть "на всю". У нас иной раз настроение погулять на всю Ивановскую, как в последний раз", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, связано ли увеличение числа ковид-диссидентов с праздниками.