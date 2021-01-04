МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Люди ещё не научились жить с коронавирусом, есть рост ковид-диссидентства в Москве, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. Эксперт сказала, когда удастся победить коронавирус

"Я думаю, что еще не совсем. А именно сейчас определенная усталость отмечается. И, соответственно, вроде помнят, но усталость есть и всё больше появляется ковид-диссидентов", — сказал Малышев, отвечая на вопрос, научились ли люди жить с коронавирусом.

По его словам, народ разделился: одни истово соблюдают, другие ищут все возможности для ковид-диссидентства. Поскольку есть комментарии диаметрально противоположные, по мнению эксперта, "у многих еще и мозги в раскорячку".

"Многие хотят гульнуть "на всю". У нас иной раз настроение погулять на всю Ивановскую, как в последний раз", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, связано ли увеличение числа ковид-диссидентов с праздниками.