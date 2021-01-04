В Британии могут повысить уровень угрозы от COVID-19 до максимума
ЛОНДОН, 4 янв – ПРАЙМ. Главные врачи регионов Соединенного Королевства рекомендовали повысить уровень угрозы от коронавируса с четвертого до максимального пятого уровня.
"По получении рекомендации от единого центра биобезопасности и в свете последних данных, четыре главных врача Великобритании и медицинский директор Национальной службы здравоохранения (NHS) рекомендуют повысить уровень угрозы с четвертого до пятого", — говорится в переданном в РИА Новости заявлении медиков.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении пятибалльной шкалы коронавирусной опасности в мае.
В понедельник количество выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило рекордные с начала пандемии 58 784, уже неделю ежедневно фиксируется более 50 тысяч случаев заражения. Во многих регионах Англии ситуация очень тяжелая: больницы почти переполнены, с этой недели, как ожидается, начнет принимать пациентов временная больница Найтингейл в конференц-центре Excel на востоке Лондона. Все столичные школьники по меньшей мере до 18 января будут учиться дистанционно, и не исключено, что и по всей Англии школы будет решено закрыть.
В понедельник вечером премьер-министр страны Борис Джонсон, как ожидается, объявит о национальном локдауне в Англии. Шотландия о национальном локдауне уже объявила, он начнется с полуночи.
https://1prime.ru/society/20210104/832747546.html