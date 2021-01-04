ЛОНДОН, 4 янв – ПРАЙМ. Британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении в Англии третьего национального локдауна из-за пандемии коронавируса. Раскрыта опасность нового "британского" штамма COVID

"Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью… Очевидно, что необходим третий национальный локдаун", — сказал премьер, выступая с телеобращением к нации.

Со вторника английские школы переходят на режим удаленной работы, в школы смогут ходить лишь дети представителей "ключевых" профессий (врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и так далее). Жителям региона разрешено выходить из дома лишь на прогулку, к врачу, в магазин. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать дом вовсе.

Нынешний локдаун аналогичен весеннему и гораздо строже, чем ноябрьский.

"Вы должны начинать следовать правилам прямо сейчас, а со среды, когда соберется парламент, это станет законом", — сказал Джонсон.

Сроки окончания локдауна зависят от динамики заражения, сообщил премьер, пообещав, что к середине февраля будут привиты четыре первые приоритетные группы населения: жильцы домов престарелых, медики, самые пожилые люди и люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.

В понедельник количество выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило рекордные с начала пандемии 58 784, уже неделю ежедневно фиксируется более 50 тысяч случаев заражения.