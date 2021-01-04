В Англии объявлен третий национальный локдаун из-за пандемии
ЛОНДОН, 4 янв – ПРАЙМ. Британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении в Англии третьего национального локдауна из-за пандемии коронавируса.
"Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью… Очевидно, что необходим третий национальный локдаун", — сказал премьер, выступая с телеобращением к нации.
Со вторника английские школы переходят на режим удаленной работы, в школы смогут ходить лишь дети представителей "ключевых" профессий (врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и так далее). Жителям региона разрешено выходить из дома лишь на прогулку, к врачу, в магазин. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать дом вовсе.
Нынешний локдаун аналогичен весеннему и гораздо строже, чем ноябрьский.
"Вы должны начинать следовать правилам прямо сейчас, а со среды, когда соберется парламент, это станет законом", — сказал Джонсон.
Сроки окончания локдауна зависят от динамики заражения, сообщил премьер, пообещав, что к середине февраля будут привиты четыре первые приоритетные группы населения: жильцы домов престарелых, медики, самые пожилые люди и люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.
В понедельник количество выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило рекордные с начала пандемии 58 784, уже неделю ежедневно фиксируется более 50 тысяч случаев заражения.
https://1prime.ru/society/20210104/832747648.html