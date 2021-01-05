МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Роботизация и автоматизация приведут к исчезновению отдельных профессий, однако это более длительные по времени процессы, потребуется не менее 10 лет, рассказала РИА Новости директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина.

Водитель за рулем

Названы ненужные в будущем профессии

"Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сочетании с роботизацией и автоматизацией приведет к тому, что отдельные профессии станут редкими или будут исчезать", — сказала Волошина.

По ее словам, в первую очередь это коснется сфер, где уже сегодня значительный объем работ выполняется на основе технологий и искусственного интеллекта — в банковской, страховой деятельности, в сфере туризма. Речь идет и о специалистах среднего звена, труд которых связан с вводом и обработкой информации. Например, администраторах, офис-менеджерах. Технологии обрабатывают большие объемы информации быстрее и эффективнее, чем человек.

С одной стороны, автоматизация постепенно затрагивает и рутинные наборы функций, как у продавцов-кассиров, охранников, контролеров. С другой — сейчас профессии и продавца, и охранника по-прежнему среди самых массовых и востребованных, отметила эксперт.

Она также рассказала, что в рамках исследования ВНИИ труда о востребованности профессий в разных секторах экономики в ближайшие 10 лет респонденты, участвующие в опросах, не назвали ни одной профессии, которая, по их мнению, могла бы исчезнуть за этот период.

"Эти процессы требуют времени. Но есть много профессий, к носителям которых сегодня предъявляется совсем другой набор требований по сравнению с тем, что было вчера. И такие изменения наиболее ощутимы", — уточнила Волошина.

Развитие цифровых технологий при этом приводит к пересмотру профессиональных компетенций, всем работникам следует готовиться к цифровизации рабочего места. Этот процесс также приводит к созданию новых профессий.

Самым ярким примером, по словам эксперта, являются нанотехнологии, вызывавшие появление целого ряда инженерных профессий: специалист по испытаниям инновационной продукции наноиндустрии, специалист-исследователь по разработке рецептуры наноструктурированных лекарственных средств, специалист по световому дизайну и проектированию инновационных осветительных установок.