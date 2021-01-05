МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Судебные приставы за 2020 год взыскали по алиментам на 1,2 миллиарда рублей больше, чем за прошлый год, рассказал РИА Новости замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП подполковник внутренней службы Дмитрий Желудков. ФССП рассказала, сколько выплатили должники после ограничения им выезда

"Обеспечено сохранение тенденции увеличения взысканной суммы задолженности по алиментам. Так, за 11 месяцев 2020 года взыскано 16,7 миллиарда рублей, что на 1,2 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2019 года (15,5 миллиарда рублей)", — сказал он.

Желудков отметил, что добиться выплаты алиментов за 11 месяцев 2020 года приставам удалось по 78,9% случаев (от общего объема исполнительных производств по алиментам).

Он также пояснил, что в отношении одного должника может быть возбуждено несколько исполнительных производств о взыскании алиментов.

"По состоянию на 1 декабря 2020 года остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов составил 795,8 тысячи, что на 10,6 тысяч меньше, чем на начало года (806,4 тысячи) и на 17,8 тысячи меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (813,6 тысячи)", — добавил собеседник агентства.