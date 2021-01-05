МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Главными виновниками утечек данных жителей России в основном становятся компании и ведомства. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на интервью основателя сервиса разведки утечек данных DLBI Ашота Оганесяна. Эксперты выяснили, зачем хакеры взламывают сайты

Эксперт отметил, что "именно компании и ведомства, обслуживающие граждан, становятся основными источниками утечек". Он пояснил, к оттокам информации из крупных предприятий и банков, в основном, бывают причастны инсайдеры, которые продают базы или услуги по "пробиву".

По словам Оганесяна, чаще всего эти инсайдеры являются членами группировок незаконных торговцев данными, в числе которых также есть посредники, занимающиеся реализацией украденных данных. Специалист объяснил, что "из более мелких компаний информация, в основном, утекает "сама по себе" — через открытые серверы баз данных, облачные хранилища, а также системы удаленного доступа".

Отмечается, что в 2020 году, в связи с всеобщим переходом на дистанционную работу, число таких утечек увеличилось и было особенно высоко в период весеннего карантина.

Самыми крупными случаями утечки данных россиян в 2020 году стали инциденты с порталами "РЖД Бонус", Superjob и сервиса "Премиум бонус", а также утечка данных москвичей, переболевших COVID-19.