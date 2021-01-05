МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Флувастатины, которые применяют для лечения гиперхолестеринемии, могут оказывать подавляющее действие на коронавирус, сообщают РИА Новости со ссылкой на опубликованное на портале MedRxiv исследование группы немецких и шведских ученых. Эксперт сказала, когда удастся победить коронавирус

Специалисты выяснили, что флувастатин влияет на инфицированные клетки, подавляя трансляцию и репликацию SARS-CoV-2.

Кроме того, у пациентов с COVID-19, получавших терапию статинами, зафиксировали более благоприятный клинический исход.

Как отмечают ученые, результаты исследования свидетельствуют о том, что флувастатин не представляет дополнительного риска для людей с коронавирусом и может оказывать умеренное положительное влияние на течение болезни.