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Ученые обнаружили вещество, подавляющее коронавирус
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Флувастатины, которые применяют для лечения гиперхолестеринемии, могут оказывать подавляющее действие на коронавирус, сообщают РИА Новости со ссылкой на опубликованное на портале... ПРАЙМ, 05.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Флувастатины, которые применяют для лечения гиперхолестеринемии, могут оказывать подавляющее действие на коронавирус, сообщают РИА Новости со ссылкой на опубликованное на портале MedRxiv исследование группы немецких и шведских ученых.
Специалисты выяснили, что флувастатин влияет на инфицированные клетки, подавляя трансляцию и репликацию SARS-CoV-2.
Кроме того, у пациентов с COVID-19, получавших терапию статинами, зафиксировали более благоприятный клинический исход.
Как отмечают ученые, результаты исследования свидетельствуют о том, что флувастатин не представляет дополнительного риска для людей с коронавирусом и может оказывать умеренное положительное влияние на течение болезни.