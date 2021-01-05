МОСКВА, 5 янв – ПРАЙМ. Два человека, проживающие в доме престарелых в Норвегии, скончались после того, как им сделали прививку от коронавирусной инфекции, проводится расследование, сообщила телерадиокомпания NRK. Путин и Меркель обсудили перспективы совместного производства вакцины

"Норвежское агентство лекарственных средств проводит проверку после двух случаев смерти среди обитателей дома престарелых, которым была сделана прививка от коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что агентство и институт национального здравоохранения Норвегии получили во вторник сообщение о том, что двое проживающих в доме престарелых скончались через несколько дней после того, как им была сделана прививка от коронавируса. Специалисты выясняют, имеет ли отношение вакцинация к смерти пожилых людей.

"Необходимо выяснить, есть ли связь между летальными исходами и вакцинацией или это случайное совпадение, что они скончались через небольшой промежуток времени после вакцинации", — приводятся в сообщении слова представителя агентства Стейнара Мадсена.

Как отмечает телекомпания, каждую неделю в норвежских домах престарелых умирает порядка 400 человек, и пока неизвестно, были ли у скончавшихся какие-либо заболевания.

Это не первое сообщение о летальном исходе после прививки от американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Накануне стало известно, что после вакцинации препаратом BNT162b2 умерла португальский врач Соня Асеведо. Ранее пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки вакциной Pfizer, однако в надзорном органе за рынком лекарств Swissmedic пояснили, что 91-летний мужчина страдал от нескольких серьезных заболеваний, которые могли быть причиной смерти.

При этом вакцина Pfizer/BioNTech стала первым препаратом от COVID-19, одобренным властями Евросоюза.