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Врачи назвали сроки спада пандемии в России
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Медики рассказали порталу URA.ru, что пандемия должна пойти на спад в начале весны. После этого, по их мнению, новых подъемов, похожих на те, что были осенью и в декабре, не... ПРАЙМ, 05.01.2021
коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Медики рассказали порталу URA.ru, что пандемия должна пойти на спад в начале весны. После этого, по их мнению, новых подъемов, похожих на те, что были осенью и в декабре, не ожидается.
«Мы вышли на так называемое плато. Это самый высокий уровень в процессе развития пандемии. К концу февраля, к началу марта мы с этого плато будем уходить, заболеваемость будет падать», — заявил иммунолог Владимир Болибок.
Другой ученый, Алексей Аграновский, прогнозирует постепенное снижение заболеваемости, важную роль в котором сыграет вакцинация.
Ещё один ученый пообещал резкий спад к лету 2021 года, как за счет сезонного фактора, так и из-за увеличения числа переболевших и вакцинированных.