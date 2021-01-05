МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Медики рассказали порталу URA.ru, что пандемия должна пойти на спад в начале весны. После этого, по их мнению, новых подъемов, похожих на те, что были осенью и в декабре, не ожидается. Названы ранние симптомы коронавируса

«Мы вышли на так называемое плато. Это самый высокий уровень в процессе развития пандемии. К концу февраля, к началу марта мы с этого плато будем уходить, заболеваемость будет падать», — заявил иммунолог Владимир Болибок.

Другой ученый, Алексей Аграновский, прогнозирует постепенное снижение заболеваемости, важную роль в котором сыграет вакцинация.

Ещё один ученый пообещал резкий спад к лету 2021 года, как за счет сезонного фактора, так и из-за увеличения числа переболевших и вакцинированных.