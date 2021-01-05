БЕРЛИН, 5 янв — ПРАЙМ. Федеральное и региональные правительства Германии договорились продлить общенациональный режим жестких ограничительных мер до 31 декабря, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. В Англии объявлен третий национальный локдаун из-за пандемии

Меркель отметила, что динамика заболеваемости по-прежнему остается высокой. Со ссылкой на экспертов она указала, что "больницы работают в условиях повышенной нагрузки". Кроме того, канцлер обосновала необходимость "острожной" политики "британской" мутацией коронавируса.

"Мы хотим продлить те решения, которые мы приняли в декабре, до 31 января, и в некоторых аспектах мы должны их ужесточить", — заявила она по итогам совещания с главами регионов, на котором согласовывалась дальнейшая политика по борьбе с коронавирусом.

Так, новым ограничением по сравнению с режимом, действовавшим с 16 декабря, станет дальнейшее ограничение контактов. Ранее можно были проводить частные встречи компаниям до пяти человек, представляющим два домохозяйства, теперь такие встречи можно проводить только двум лицам.

Кроме того, власти ФРГ призывают граждан ограничить передвижения, в регионах с высокой динамикой заболеваемости коронавирусом местные власти будут рекомендовать не покидать дом без веских причин далее, чем на 15 километров, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Путин и Меркель обсудили перспективы совместного производства вакцины

"С оглядкой на ранее принятую стратегию по регионам повышенной заболеваемости. При превышении в районе заболеваемости в 200 (новых выявленных случаев COVID-19 в течение недели в расчете на 100 тысяч населения), будут принимать дополнительные возможные меры, а именно ограничение радиуса передвижения 15 километрами от места жительства, если на то нет веской причины. Веская причина это, конечно, посещение врача или рабочего места", — заявила она по итогам совещания с главами регионов, на котором согласовывалась дальнейшая политика по борьбе с коронавирусом.

В Германии со 2 ноября действует общенациональный режим ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, в частности, заведения общепита перешли на работу путем доставки еды или через самовывоз. С 16 декабря ограничительные меры были ужесточены, в частности, закрылись непродовольственные магазины, прекратили работу парикмахерские, тату-салоны, салоны красоты, введены ограничения на собрания. Эти меры, которые в порядке исключения смягчали в праздничные дни, были рассчитаны до 10 января.