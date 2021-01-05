КИЕВ, 5 янв — ПРАЙМ. Харьковская компания "Биолек" подтвердила, что подавала в минздрав Украины документы на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", соответствующее заявление опубликовано на сайте компании. Более миллиона россиян привились вакциной "Спутник V"

Ранее глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания "Биолек" обратилась в министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от коронавируса "Спутник V". Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что слухи о госрегистрации в стране российской вакцины от COVID-19 не соответствуют действительности и отметил, что в стране будут использовать только вакцины, которые успешно прошли третью фазу исследований.

"В связи с многочисленными запросами администрация АО "Биолек" сообщает, что 31.12.2020 года в адрес минздрава Украины нами действительно было отправлено заявление о государственной регистрации лекарственного средства — вакцины Гам-КОВИД-Вак. Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФГБУ "НИЦЕМ им. М.Ф. Гамалеи", МЗ РФ", — говорится в заявлении.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний, и отметил, что сейчас речь о закупке российской вакцины не идет. Белоруссия начинает вакцинацию населения вакциной "Спутник V"

Две российские вакцины уже зарегистрированы Минздравом РФ — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи, — "Спутник V" и разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, вакцина "ЭпиВакКорона". Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.

Еще одна вакцина находится в разработке сотрудники Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Это так называемая "цельновирионная вакцина" — в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который лишен своих инфекционных свойств, но при этом способен вызывать иммунную реакцию. Ее регистрация ожидается в феврале 2021 года. На доклиническом этапе исследований находится генетическая вакцина от коронавируса "Урал" — разработка завод "Медсинтез" в Свердловской области. По словам депутата Госдумы, члена комитета по охране здоровья Александра Петрова, клинические испытания продлятся еще около года.

Над созданием вакцины от коронавируса также работают в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России, в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, в Институте общей генетики имени Вавилова, в Институте экспериментальной медицины, в НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России, в Казанском и Крымском федеральных университетах, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ), на базе биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.