МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Поливитамины, как правило, не представляют особой опасности — все составляющие в них сбалансированы с учетом суточной потребности человека. А вот моновитамины содержат одно или два вещества, которые при передозировке могут навредить. Врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Елена Жучкова рассказала агентству "Прайм", переизбыток каких витаминов может нанести вред организму.

"Бесконтрольный прием витаминов может привести к гипервитаминозу. Он касается, прежде всего, жирорастворимых витаминов А, D, Е, К. Жирорастворимые витамины хорошо всасываются и медленно выводятся. Тяжелее других протекают гипервитаминозы А и D", — объясняет врач. Стало известно, как связан недостаток витамина D с тяжестью COVID-19

Избыток витамина D довольно опасное состояние — может проявляться тошнотой, рвотой, зудом кожи, избытком содержания кальция в крови и отложением его в мягких тканях, почках, легких, сердце и кровеносных сосудах. Опасны последствия передозировки витамина D у беременных. Это может вызвать патологию плода и болезни костной системы у новорожденных, предостерегает она.

"Витамин А в дозах, превышающих в несколько раз физиологическую, вызывает тошноту, нарушение зрения, усталость, выпадение волос, головную боль, деформации черепа и лица, дисфункции сердца, почек, фиброз печени, а также оказывает тератогенное воздействие на плод. Также высокие дозы витамина А повышают риск возникновения рака легкого у курильщиков", — отмечает Жучкова.

"Гипервитаминоз Е тоже встречается, но не часто. Может вызывать расстройство желудочно-кишечного тракта, чувство общей слабости, диплопию, головные боли. Передозировка витамина К, регулирующего процесс свертывания крови, приводит к распаду эритроцитов и анемии", — говорит врач.

Опасность передозировки существует и у водорастворимых витаминов (группа В, витамин С, например), но обычно для этого необходимы дозы, в десятки и сотни раз превышающие рекомендованные, так как они лучше выводятся из организма и меньше накапливаются, чем жирорастворимые витамины, поясняет она. Названы лекарства, из-за которых у вас могут отобрать водительские права

Жучкова отмечает, что существуют категории препаратов, где суточные нормы витаминов могут быть превышены в десять, а то и двадцать раз. Их нельзя применять без назначения врача.

При выборе витаминного комплекса она советует обращать внимание на состав, где указан процент содержания каждого витамина от суточной нормы потребления. Желательно, чтобы он не превышал 50-100%. Даже начиная принимать витамины "для профилактики" необходимо проконсультироваться с врачом — это приведет к лучшему результату и снизит риски передозировки, заключила врач.