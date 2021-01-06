МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. В этом году заработная плата будет увеличена для медицинских работников, фармацевтов и IT-специалистов. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на мнение аналитиков онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob. Названы ненужные в будущем профессии

Сообщается, что зарплата для среднего и высшего медицинского персонала будет увеличена на 12-15% по сравнению с декабрьскими показателями, в фармацевтике прибавка составит 12-14%, у работников IT-сферы — 10-11%, у специалистов и руководителей в области информационной безопасности — 12-15%.

Помимо этого, в 2021 году ожидается рост потребности в специалистах, готовых работать на стыке профессий, например, это маркетолог и SMM-специалист, рассказал управляющий директор сервиса "Avito Работа" Артем Кумпель. Не останутся без дела те, кто освоил онлайн-специальности: репетиторы, юристы, медики, психологи и фитнес-тренеры вполне могут быть полезны своим клиентам и в дистанционном формате. Наихудшие перспективы в сохранении занятости будут у административного персонала и специалистов начального уровня в области финансов, полагают в SuperJob.

Эксперт также отметил, что за последнее время "ощутимо выросла востребованность "синих воротничков", которые сильно задействованы в области строительства, обслуживания, ЖКХ, производстве. На фоне роста удалёнки и одновременно оттока мигрантов остро ощущается дефицит работников складов, курьеров, строителей, транспортников. Поэтому можно утверждать, в 2021 году тренд на найм такого персонала сохранится".

В целом, согласно прогнозу Кумпеля, "если не произойдет чего-то нестандартного и внезапного, то к следующей осени можно ожидать полного восстановления ситуации в стране. Частично восстановлению рынку труда будет способствовать популяризация самозанятости. Весь мир движется в сторону гиг-экономики — найма работников под конкретные задачи в периоды особой загрузки, снижая количество сотрудников в штате".

Также эксперты ожидают бурного роста разнообразных гибких схем оплаты труда, в том числе "труд взаймы" — на фоне снижения доходов работники будут стремиться получить в начале месяца большой аванс, который будут постепенно отрабатывать.