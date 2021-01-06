МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признает свое поражение на выборах в частных беседах, однако не делает этого публично, чтобы таким образом привлечь к себе больше внимания. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на свои источники. 

!Президент США Дональд Трамп

Трамп подверг сомнению данные по коронавирусу

По словам собеседника газеты, Трамп смирился со своим поражением в последние недели, он признался, что он "просто разочарован" таким результатом на выборах.

"По их словам [по словам трех источников], Трамп признает свое поражение, но все же утверждает, что выиграл бы честные выборы, несмотря на фальсификации результатов голосования. Он даже обсуждал свой переезд из Вашингтона на курорт Мар-а-Лаго в Южной Флориде", — говорится в тексте статьи.

Причиной такого поведения Трампа названо стремление привлечь к себе внимание. "Это нужно, чтобы оставаться актуальным и обсуждаемым в новостях", — отметил один из собеседников издания.

Напомним, что президентские выборы состоялись в США 3 ноября. По итогам голосования коллегии выборщиков победил представитель Демократической партии Джо Байден, он набрал 306 голосов. Дональд Трамп получил 232 голоса. Инаугурация Байдена должна состояться 20 января.