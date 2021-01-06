МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признает свое поражение на выборах в частных беседах, однако не делает этого публично, чтобы таким образом привлечь к себе больше внимания. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на свои источники. Трамп подверг сомнению данные по коронавирусу

По словам собеседника газеты, Трамп смирился со своим поражением в последние недели, он признался, что он "просто разочарован" таким результатом на выборах.

"По их словам [по словам трех источников], Трамп признает свое поражение, но все же утверждает, что выиграл бы честные выборы, несмотря на фальсификации результатов голосования. Он даже обсуждал свой переезд из Вашингтона на курорт Мар-а-Лаго в Южной Флориде", — говорится в тексте статьи.

Причиной такого поведения Трампа названо стремление привлечь к себе внимание. "Это нужно, чтобы оставаться актуальным и обсуждаемым в новостях", — отметил один из собеседников издания.

Напомним, что президентские выборы состоялись в США 3 ноября. По итогам голосования коллегии выборщиков победил представитель Демократической партии Джо Байден, он набрал 306 голосов. Дональд Трамп получил 232 голоса. Инаугурация Байдена должна состояться 20 января.