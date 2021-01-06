МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Работнику лучше брать отпуск в те месяцы, в которых нет праздничных дней. Об этом в интервью URA.RU сообщил финансовый аналитик Виталий Калугин.

"В январе, феврале и мае нет смысла брать отпуск, поскольку в эти месяцы много праздничных выходных. Но в этом году есть опасения, что к июню рубль ослабеет. Поэтому без разницы, когда брать отпуск. Главное, чтобы были деньги. Если есть средства, а границы [между странами] открыты, отпуск можно взять в любой месяц", — отметил экономист. Он подчеркнул, что работодателю невыгодно отпускать сотрудника на весь месяц сразу, поэтому придется разбить отпуск на два или три раза.

Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков посоветовал один из отпусков сделать минимум две недели. "Желательно, чтобы один блок отпуска был не менее двух недель. За это время по физиологическим показателям человек может переключиться и отдохнуть. Поэтому чем дольше отпуск, тем лучше. А в отношении месяцев — это уже зависит от работника и графиков отпусков", — объяснил он.