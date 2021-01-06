МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. В инфекционных госпиталях России на сегодня находится 211,6 тысячи граждан, на амбулаторном лечении находится 82% пациентов с COVID-19, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами. РФПИ договорился с Сербией о поставках вакцины "Спутник V"

"В инфекционных госпиталях находится 211,6 тысячи граждан. На амбулаторном лечении находится 82% пациентов",- сказал Мурашко журналистам.

Он призвал граждан соблюдать противоэпидемические меры, носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать посещения людных мест.

"Праздники лучше провести в кругу семьи. При ухудшении состояния необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью",- отметил Мурашко.