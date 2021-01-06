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В Минздраве назвали процент амбулаторных пациентов с COVID
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В инфекционных госпиталях России на сегодня находится 211,6 тысячи граждан, на амбулаторном лечении находится 82% пациентов с COVID-19, заявил министр здравоохранения Российской... ПРАЙМ, 06.01.2021
михаил мурашко, коронавирус, минздрав, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. В инфекционных госпиталях России на сегодня находится 211,6 тысячи граждан, на амбулаторном лечении находится 82% пациентов с COVID-19, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами.
"В инфекционных госпиталях находится 211,6 тысячи граждан. На амбулаторном лечении находится 82% пациентов",- сказал Мурашко журналистам.
Он призвал граждан соблюдать противоэпидемические меры, носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать посещения людных мест.
"Праздники лучше провести в кругу семьи. При ухудшении состояния необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью",- отметил Мурашко.