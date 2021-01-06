МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Ситуация с COVID-19 во время новогодних праздников в России в целом стабилизировалась, но еще остается напряженной, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами. РФПИ договорился с Сербией о поставках вакцины "Спутник V"

"В период новогодних праздников ситуация с новой коронавирусной инфекцией в целом стабилизировалась, но все еще остается напряженной: ежедневно в среднем регистрируется около 24 тысячи новых случаев", — сказал Мурашко журналистам.