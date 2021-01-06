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В Минздраве заявили о стабилизации ситуации с COVID в России
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Ситуация с COVID-19 во время новогодних праздников в России в целом стабилизировалась, но еще остается напряженной, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил... ПРАЙМ, 06.01.2021
минздрав, михаил мурашко, коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Ситуация с COVID-19 во время новогодних праздников в России в целом стабилизировалась, но еще остается напряженной, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами.
"В период новогодних праздников ситуация с новой коронавирусной инфекцией в целом стабилизировалась, но все еще остается напряженной: ежедневно в среднем регистрируется около 24 тысячи новых случаев", — сказал Мурашко журналистам.