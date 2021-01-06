МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Правительство России утвердило правила функционирования суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Названы самые перспективные специальности в российских вузах

"Утвердить… положение о функционировании первого этапа суперсервиса "Поступление в вуз онлайн"… реализация… функционала суперсервиса… осуществляется организациями высшего образования", — говорится в тексте постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Как отмечено в документе, цель реализации суперсервиса — возможность поступления в вуз в автоматизированном режиме с помощью уникального электронного заявления о согласии на зачисление, полученного из единого портала.

Помимо этого, в постановлении прописаны задачи сервиса. Например, организация взаимодействия единого портала, системы справочной информации и сервиса приема с последующей передачей данных о поступающих. Также суперсервис позволит вузам в единой системе указать все необходимые для поступления данные и условия зачисления. Два российских вуза снизят стоимость обучения на "удаленке"

Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на портале госуслуг был запущен в июне 2020 года. Абитуриенты могли подать заявление на зачисление в 54 российских вуза. Этой возможностью воспользовались более 20 тысяч абитуриентов, подав около 70 тысяч заявлений, напоминает Минцифры. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг.

Теперь все российские государственные вузы смогут подключиться к суперсервису "Поступление в вуз онлайн", а абитуриенты — подать документы в выбранные вузы удаленном режиме.