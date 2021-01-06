МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусом на сегодня составляет в России 24%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами. В Минздраве рассказали об объемах производства "Спутник V"

"На сегодняшний день свободный коечный фонд для лечения новой коронавирусной инфекции составляет 24%",- сказал Мурашко журналистам.