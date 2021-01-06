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Минздрав назвал число свободных коек для больных COVID
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Свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусом на сегодня составляет в России 24%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с... ПРАЙМ, 06.01.2021
коронавирус, минздрав, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусом на сегодня составляет в России 24%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами.
"На сегодняшний день свободный коечный фонд для лечения новой коронавирусной инфекции составляет 24%",- сказал Мурашко журналистам.