ЦЮРИХ, 6 янв — ПРАЙМ. Обнаруженные в Великобритании и Южной Африке мутации коронавируса не влияют на тяжесть заболевания, но могут передаваться быстрее, заявила в среду глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове. Ученые назвали два сценария развития ситуации с коронавирусом в России

"Хорошая новость заключается в том, что ни один из этих вариантов не вызывает более тяжелую форму заболевания. Может быть повышенная передаваемость. Но это не значит, что имеющиеся меры защиты не работают. Они действительно работают… И я надеюсь, что такие события побудят нас к еще более решительным действиям … чтобы преодолеть все это", — сказала Керкхове в ходе онлайн-сессии вопросов и ответов, трансляция которой велась в соцсетях ВОЗ.

Она добавила, что ВОЗ продолжает сотрудничать с учеными из Британии и ЮАР по вопросу мутаций, и отметила, что британские коллеги предоставляют информацию по новому штамму коронавируса практически в режиме реального времени.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.