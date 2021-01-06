МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Протестующие сторонники президента Дональда Трампа окружили здание Капитолия в Вашингтоне, передаёт корреспондент РИА Новости. Трамп хочет выиграть восемь штатов, где он официально проиграл

Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу. Полиция не вмешивается.

В то же время, эвакуированные из зала заседаний сенаторы США сообщают, что они в безопасности и призывают ворвавшихся в здание конгресса протестующих остановить насилие.

"Апдейт. Я и мои сотрудники в безопасности, укрываемся тут и следуем указаниям и протоколам полиции Капитолия", — написал в Twitter сенатор Эд Марки.

Ранее конгресс США начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов. Были высказаны первые возражения против утверждения итогов выборов и начато обсуждение. Группа сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого председательствующий на общей сессии конгресса вице-президент Пенс объявил, что заседание прекращается, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.

У здания Капитолия произошли столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть раненые. Сенат США прервал заседание. Сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия и окружили зал сената, но в целом ведут себя внутри мирно — ходят и фотографируются. Позднее Трамп также призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу. Сообщается, что вице-президента Пенса эвакуировали из Капитолия в безопасное место.