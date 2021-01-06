МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Заявление посла Великобритании в США Карен Пирс о России и Китае свидетельствует об инерционном мышлении времён "холодной войны", заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. В Госдуме оценили санкции Трампа против России

Ранее посол Великобритании в США Карен Пирс в интервью Bloomberg заявила, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса.

"Инерционный образ мышления, сложившегося в годы "холодной войны". По оценкам независимых экспертов, британцы в разное время вторгались почти в 90% стран по всему миру. Анализ истории почти 200 стран показал, что лишь 22 из них не переживали британского вторжения", — заявил сенатор.

Он отметил, что именно такой мир, где правят англосаксы и устанавливают правила, которым должны следовать все остальные, и пытаются законсервировать нынешние Лондон с Вашингтоном, кто бы ни стоял у власти в этих странах. "Это порочная логика геополитической игры с нулевой суммой, где даже противодействие пандемии коронавируса рассматривается как поле битвы, где нужно опрокинуть на лопатки врага", — сказал Косачев.

По его словам, Россия и Китай, как и многие другие государства не англосаксонского мира, отчетливо понимают, что враги у человечества в целом одни и те же.

"Победа над ними будет общей для человечества, либо ее просто не будет", — подчеркнул сенатор.