МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Как отметил ранее пресс-центр МВД России, фальшивомонетчики чаще всего подделывают купюры номиналом в 5000 и 1000 рублей. Всего за 2020 год зафиксировано порядка 18 000 преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом фальшивых денег. О том, что делать, если вы честный гражданин, но вас поймали со случайно оказавшейся у вас фальшивой купюрой, рассказал "МК" со ссылкой на комментарий руководителя службы безопасности одного из столичных гипермаркетов, который пожелал остаться неназванным. Эксперт рассказал, как вернуть деньги за подарочный сертификат

Источник "МК" отметил, что "с поддельными банкнотами сотрудники магазинов сталкиваются очень часто, причем преимущественно это купюры номиналом пять тысяч рублей, меньше встречаются все же реже. Выявлять подозрительные банкноты входит в обязанность кассиров магазина. При приеме на работу их предупреждают, что они несут материальную ответственность и если позже на кассе будет обнаружена поддельная купюра, то работник покрывает ущерб из своего кармана. Поэтому при малейшем сомнении в подлинности, кассир вправе отказать покупателю. Как правило все сводится к тому, что сотрудник магазина просто просит расплатиться другой банкнотой. Если клиент соглашается или, в случае не возможности оплатить товар иным способом, спокойно готов покинуть магазин, то на этом все и заканчивается".

Руководитель службы безопасности одного из столичных гипермаркетов добавил, что, разумеется, "если покупатель начинает возмущаться, проявлять агрессию или пытается заменить эту купюру другой, тоже вызывающей сомнение, кассир вынужден обратиться к сотрудникам службы безопасности магазина. А те, в свою очередь, вызывают полицию. Правоохранители изымают денежный знак для проведения экспертизы и установления ее подлинности, а с ее обладателя берут объяснения где и при каких обстоятельствах он мог ее получить. Если рассказ хозяина банкноты не вызывает сомнений и у человека при себе больше нет подозрительных денег, то под обязательство о явке он отправляется домой".

Источник "МК" подчеркнул, что "в большинстве случаев покупатель сам невольная жертва, даже не подозревающая о том, что у него при себе имелись фальшивые деньги. Конечно, если при нем найдется еще нескольких банкнот или обнаружатся иные моменты, указывающие на вероятный умысел, ситуация будет развиваться иначе. Владельцу подделок придется уже объясняться в кабинете следователя. Однако повторюсь, случаи выявление настоящих злоумышленников крайне редки, так как все же настоящие преступники реализуют фальшивые деньги через другие каналы".