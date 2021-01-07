МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Ученые из Бельгии и Голландии начали всесторонне иследовать процесс восстановления пациентов после легких форм COVID-19, передает МК. По словам специалистов, у большого количества пациентов осложнения начинаются через недели и даже месяцы. Для таких пациентов разрабатывают специальные реабилитационные методики. Эксперт сказала, когда удастся победить коронавирус

Одна из переболевших коронавирусом, 39-летняя москвичка Ирина, рассказала МК о последствиях своей болезни, которые связаны с желудочно-кишечными проявлениями. "Похудела на 15 килограммов, совершенно перестала есть мясо, оно ужасно пахнет", — добавила она.

Ранее ученые уже обращали внимание на пациентов, которые лечились амбулаторно и у которых более трех месяцев с начала заболевания сохраняются жалобы. Высокая доля пациентов сообщала о таких длительных симптомах, как усталость, мышечную слабость, проблемы со сном. При этом, около 80% пациентов сообщили об отсутствии проблем со здоровьем до заболевания. В связи с этим, исследователи предложили считать хронически больными тех пациентов с коронавирусом, симптомы которых длятся более 12 недель.