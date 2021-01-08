МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Количество ресторанов, работающих на доставку, в 2020 году выросло в 2,5 раза по всем городам России с населением свыше 500 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-сервиса доставки Delivery Club. При этом лидером по динамике подключения ресторанов к доставке оказался Иркутск.

"В целом по всем городам страны, население которых превышает 500 тысяч человек, количество работающих на доставку ресторанов выросло в 2,5 раза. Примечательно, что каждый из проанализированных городов показал в 2020 году минимум двукратное увеличение этого показателя", — рассказали в пресс-службе.

Лидерами по динамике подключения новых ресторанов к платформе оказались Иркутск, Астрахань, Тюмень, Волгоград и Ульяновск. В каждом из этих городов за 2020 год количество ресторанов, занимающихся доставкой, выросло более чем в три раза. Рейтинг Michelin впервые оценит рестораны Москвы в 2021 году

При этом Москва оказалась на 11-й строчке рейтинга, а Санкт-Петербург – на 20-й. Аналитики компании связывают это с тем, что развитие агрегаторов по доставке еды началось именно с этих городов, и у ресторанов было больше времени, чтобы выйти на рынок доставки.

В компании отметили, что 2020 год сильно изменил ресторанную индустрию и отношение ее участников к доставке. "Речь не только о том, что в первую волну коронавируса на фоне закрытия залов доставка стала для ресторанов основным способом поддержать бизнес. 2020 год в принципе ускорил проникновение онлайн-сервисов и изменил привычки пользователей: после снятия ограничений на работу ресторанов и спрос на доставку еды, и количество заявок на подключение ресторанов сохранились", — прокомментировали в пресс-службе.