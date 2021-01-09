2021-01-09T00:28:00+03:00
2021-01-09T00:47:35+03:00
2021-01-09T00:28:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210109/832766543.html
В США предположительно появился свой, более заразный вариант коронавируса
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта, сообщает CNN со ссылкой на последний доклад рабочей группы... ПРАЙМ, 09.01.2021
коронавирус, сша, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83261/39/832613960.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83261/39/832613960.jpg
https://1prime.ru/images/83261/39/832613959.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83261/39/832613959.jpg
https://1prime.ru/images/83261/39/832613947.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83261/39/832613947.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210108/832762244.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 8 июл – ПРАЙМ. В США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта, сообщает CNN со ссылкой на последний доклад рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса.
"Этот осенне-зимний скачок (эпидемии в США – ред.) почти вдвое превысил темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек. Это ускорение предполагает, что в США мог развиться свой вариант (коронавируса —ред.) в дополнение к британскому виду, который уже распространяется у нас", — говорится в докладе, который цитирует телеканал.
В нем сказано, что новый штамм "может быть на 50% более заразным".
Читайте также:
Новый штамм COVID-19 обнаружен в 22 европейских странах