ВАШИНГТОН, 8 июл – ПРАЙМ. В США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта, сообщает CNN со ссылкой на последний доклад рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса. При въезде в Англию нужно будет иметь отрицательный тест на коронавирус

"Этот осенне-зимний скачок (эпидемии в США – ред.) почти вдвое превысил темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек. Это ускорение предполагает, что в США мог развиться свой вариант (коронавируса —ред.) в дополнение к британскому виду, который уже распространяется у нас", — говорится в докладе, который цитирует телеканал.

В нем сказано, что новый штамм "может быть на 50% более заразным".

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