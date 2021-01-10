МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Первые экспертные консультации Всемирной организации здравоохранения по разрешению для использования при чрезвычайных обстоятельствах вакцины "Спутник V" пройдут в двадцатых числах января, заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев. "Британский" штамм коронавируса выявлен в России

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал РИА Новости, что включение в список вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ упрощает регистрацию вакцины в иностранных государствах, а также открывает возможности к поставкам вакцины в рамках международных программ лекарственного обеспечения под эгидой ООН, в том числе, по линии ВОЗ и ЮНЕСКО.

"Первые экспертные консультации Всемирной организации здравоохранения по заявке вакцины "Спутник V" на получение статуса разрешения для использования в чрезвычайных обстоятельствах пройдут в режиме онлайн в двадцатых числах января", — сказал Глаголев в эфире канала "Россия 1".

Ранее Песков прокомментировал слухи о вакцинации Путина от COVID