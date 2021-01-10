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В ВОЗ обсудят разрешение "Спутника V" в условиях ЧС
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Первые экспертные консультации Всемирной организации здравоохранения по разрешению для использования при чрезвычайных обстоятельствах вакцины "Спутник V" пройдут в двадцатых... ПРАЙМ, 10.01.2021
спутник v, воз, минздрав, новости, экономика, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Первые экспертные консультации Всемирной организации здравоохранения по разрешению для использования при чрезвычайных обстоятельствах вакцины "Спутник V" пройдут в двадцатых числах января, заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал РИА Новости, что включение в список вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ упрощает регистрацию вакцины в иностранных государствах, а также открывает возможности к поставкам вакцины в рамках международных программ лекарственного обеспечения под эгидой ООН, в том числе, по линии ВОЗ и ЮНЕСКО.
"Первые экспертные консультации Всемирной организации здравоохранения по заявке вакцины "Спутник V" на получение статуса разрешения для использования в чрезвычайных обстоятельствах пройдут в режиме онлайн в двадцатых числах января", — сказал Глаголев в эфире канала "Россия 1".
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