МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о вакцинации Владимира Путина от коронавирусной инфекции, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

О том, что Путин сделал прививку от COVID, ранее утверждал телеграм-канал "Кстати". Песков это сообщение опроверг, добавив, что президент сам сообщит о вакцинации. Bloomberg назвал причины доверять вакцине "Спутник V"

«Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков ранее сообщил, что президент решил привиться от COVID, но в какие сроки это произойдет, не уточнялось.

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