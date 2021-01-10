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Песков прокомментировал слухи о вакцинации Путина от COVID
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о вакцинации Владимира Путина от коронавирусной инфекции, сообщает радиостанция "Говорит Москва". О том, что Путин... ПРАЙМ, 10.01.2021
вакцинация, владимир путин, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о вакцинации Владимира Путина от коронавирусной инфекции, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
О том, что Путин сделал прививку от COVID, ранее утверждал телеграм-канал "Кстати". Песков это сообщение опроверг, добавив, что президент сам сообщит о вакцинации.
«Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам», — сказал пресс-секретарь главы государства.
Песков ранее сообщил, что президент решил привиться от COVID, но в какие сроки это произойдет, не уточнялось.
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