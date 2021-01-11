МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Одной из самых высокооплачиваемых вакансий в Москве с зарплатой до четверти миллиона рублей в месяц в январе стала профессия зубного техника, выяснили для РИА Новости эксперты сервиса "Работа.ру". Названы самые востребованные профессии на рынке труда во время пандемии

"Одна из самых высоких зарплат в январе доступна зубному технику-керамисту, которому обещают зарплату до 250 тысяч рублей в месяц. Специалист должен в совершенстве владеть навыками изготовления металлокерамических и циркониевых коронок", — говорится в рейтинге столичных вакансий.

Традиционно высокие зарплаты работодатели предлагают специалистам в области IT — им готовы платить от 150 тысяч рублей.

"Будущему сотруднику предстоит оптимизировать загрузку веб-страниц, работать с аналитикой, разрабатывать код Frontend части проекта. От кандидата ожидается уверенное знание технологий и опыт работы от одного года, весомым преимуществом также будет свободное владение английским языком", — отмечают авторы исследования.

Высокая оплата труда доступна также соискателям в образовании. "Репетитор по английскому языку сможет получать до 200 тысяч рублей в месяц в зависимости от количества занятий с учениками. Для успешного трудоустройства кандидат должен свободно владеть английским языком и знать школьную программу по дисциплине", — указывается в требованиях к кандидату.

Мастеру по ремонту квартир предлагают зарплату от 160 тысяч рублей в месяц. В его обязанности входят малярные и плиточные работы, косметический ремонт, черновые отделочные, демонтажные, сантехнические и другие работы.

Пятерку замыкает вакансия ведущего бизнес-аналитика — имея опыт работы от одного года, он может зарабатывать ежемесячно 150-200 тысяч рублей. Успешный кандидат должен структурировать и четко излагать информацию, быстро погружаться в проекты и переключаться между ними, иметь опыт разработки бизнес-требований на доработку программного обеспечения, уметь составлять ТЗ для разработчиков, иметь собственные навыки разработки бизнес-процессов, бизнес-требований и написания регламентирующих документов.