МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Инициатива о введении в РФ нового требования к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими, сейчас обсуждается, сообщили РИА Новости в Минздраве России.

Ранее в СМИ писали, что МЧС и Минздрав готовят к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими. Минфин назвал срок введения максимальных акцизов на табак

"Такая инициатива действительно обсуждается. По данным ВОЗ, в настоящее время все штаты США, Австралия, Канада, Исландия, Южная Африка и все 28 государств-членов Европейского Союза приняли политику, требующую производство сигарет с низкой воспламеняющей способностью (НВС). Эти страны составляют примерно 20% населения мира, потребляют примерно 20% производимых в мире сигарет и в целом являются в основном крупными странами с высоким уровнем дохода", — говорится в сообщении ведомства.

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский в понедельник рассказал, что норму о самозатухающих сигаретах нужно ввести в техрегламент и согласовать с партнерами из ЕАЭС. Он уверен, что новое требование позволит снизить количество пожаров. Ставка акциза на сигареты в России выросла сразу на 20%

Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев сообщил "Национальной службе новостей", что сомневается в эффективности предложенной меры и предупреждает об удорожании табачной продукции в случае введения нормы.

«Эта бумага с дополнительной пропиткой не считается очень эффективным средством предотвращения пожаров. На уровне тестирования эта схема работает, но статистика пожаров в тех местах, где это ввели, не изменилась никак. С точки зрения пожаробезопасности эта мера вызывает большие сомнения», — сказал Королев.

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