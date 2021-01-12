МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Россияне в преддверии Нового года больше всего тратили на ювелирные украшения и книги, к такому выводу пришли аналитики компании ЮMoney, изучив платежи через сервис для приема платежей ЮKassa. Учитывались платежи пользователей с 1 по 20 декабря 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Эксперты рассказали, чем россияне чаще платят за покупки

"Перед Новым годом самыми популярными товарами для подарков стали ювелирные украшения, книги и сувениры. При этом средний чек больше всего увеличился на одежду и обувь – 91%", — выяснили аналитики.

На ювелирные украшения в качестве подарков в интернет-магазинах тратили в среднем по 7 654 рубля – на 17% больше, чем в декабре 2019 года. При этом оборот платежей увеличился на 73%, а количество проведенных транзакций – на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, жители России стали чаще тратить на книги по сравнению с декабрем прошлого года: количество транзакций выросло на 79%, а общий оборот платежей – на 38%. По-прежнему большим спросом у покупателей пользовались одежда и обувь. В предновогодние праздники оборот этих товаров вырос на 17%, а средний чек составил 2 099 рублей – на 91% больше прошлогоднего, но количество проведенных транзакций уменьшилось на 39% по отношению к 2019 году.

ЮKassa — один из крупнейших сервисов для приема платежей в интернете. С июля 2020 года 100% акций компании ЮMoney, в состав которой входит ЮKassa, принадлежит Сбербанку, сервис входит в его экосистему.