МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило план цифровой трансформации российских тюрем и колоний. Бюджету он обойдется в 25 миллиардов рублей. Документ предполагает установку до 2023 года в колониях системы распознавания лиц, IT-сервисы, а также оборудование для блокировки мобильной связи. Оно необходимо для ликвидации подпольных колл-центров. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на на высокопоставленного источника. Эксперт объяснил, как отличить мошенника от оператора банковского колл-центра

"Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко 25 декабря 2020 года утвердил план цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН)", — сказал последний. Отмечается, что данную информацию изданию подтвердил и другой собеседник, знакомый с ходом разработки и утверждения документа.

В аппарате Чернышенко журналистам рассказали, что программа цифровой трансформации ФСИН действительно рассматривалась на правительственной комиссии. За утверждение плана проголосовали 14 человек, двое воздержались.

В рамках плана цифровизации 380 тюрем и колоний, ведомство планирует до 2023 года внедрить электронные системы документооборота, новую систему видеонаблюдения с опцией распознавания лиц, закупить компьютеры и программы, а также разместить в исправительных учреждениях средства блокировки мобильной связи. "Последнее нужно, чтобы прекратить работу подпольных колл-центров", — отмечается в публикации.

"Коммерсант" добавил, что пресс-служба ФСИН пока не прокомментировала эту информацию.