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В Подмосковье отменен режим самоизоляции для пожилых людей
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Рекомендательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет отменён в Подмосковье, следует из постановления губернатора региона, размещённого на сайте областного правительства... ПРАЙМ, 12.01.2021
самоизоляция, пандемия, россия, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Рекомендательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет отменён в Подмосковье, следует из постановления губернатора региона, размещённого на сайте областного правительства.
Социальные карты жителей Подмосковья старше 65 лет и проездные студентов вузов и колледжей будут заблокированы до 6 февраля включительно. "Удаленка" для студентов Подмосковья также продлена до 6 февраля.
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