МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Рекомендательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет отменён в Подмосковье, следует из постановления губернатора региона, размещённого на сайте областного правительства.

Социальные карты жителей Подмосковья старше 65 лет и проездные студентов вузов и колледжей будут заблокированы до 6 февраля включительно. "Удаленка" для студентов Подмосковья также продлена до 6 февраля.

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