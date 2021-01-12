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Умер один из богатейших людей США и главный спонсор Трампа
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Один из богатейших людей США и крупнейший донор предвыборной кампании Дональда Трампа в 2020 году Шелдон Адельсон скончался в возрасте 87 лет, сообщает газета Las Vegas... ПРАЙМ, 12.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Один из богатейших людей США и крупнейший донор предвыборной кампании Дональда Трампа в 2020 году Шелдон Адельсон скончался в возрасте 87 лет, сообщает газета Las Vegas Review-Journal.
"С невыносимой болью я сообщаю о смерти моего мужа Шелдона Адельсона от последствий продолжительной болезни", — заявила изданию супруга бизнесмена Мириам Адельсон. Ее муж ушел из жизни в понедельник в своем доме в калифорнийском городе Малибу.
Адельсон возглавлял основанную им компанию Las Vegas Sands – мирового лидера в игорном бизнесе. 7 января он взял отпуск по состоянию здоровья, чтобы продолжить лечение от лимфомы.
Адельсон был известен как сторонник и спонсор Республиканской партии. Это не помешало Трампу вступить с ним в конфликт. В августе СМИ сообщали, что Трамп в телефонном разговоре обругал своего крупнейшего донора за то, что тот тратит на переизбрание недостаточно денег.
Адельсон — крупнейший международный инвестор в казино, его состояние оценивается более чем в 30 миллиардов долларов.