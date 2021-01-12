МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Любая мутация коронавируса SARS-CoV-2 усложняет ситуацию с пандемией COVID-19, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Иммунолог рассказал, у кого в организме может мутировать коронавирус

"Любая мутация может иметь разное значение в зависимости от того, как вирус будет вести себя. Так что да, это усложняет ситуацию", — сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, могут ли новые мутации осложнить ситуацию с пандемией коронавируса в мире.

Она подчеркнула, что нужно постоянно мониторить поведение вируса на предмет того, может ли он повлиять на смертность или тяжесть заболевания.

"Более высокая контагиозность (заразность – ред.) вируса усложняет ситуацию, потому что требует гораздо более интенсивных санитарно-эпидемиологических мер", — добавила представитель ВОЗ.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.