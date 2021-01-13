МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации всего населения РФ от коронавируса и подготовить соответствующую инфраструктуру. Вирусолог рассказал о "зимнем плато" по коронавирусу в России

"Нам нужно переходить от масштабной такой к массовой вакцинации, и я прошу иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру, слава Богу, вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий, как минус пятьдесят, минус семьдесят, у нас все гораздо проще и эффективнее работает, это можно сделать, поэтому прошу вас уже со следующей недели приступать уже к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу", — сказал Путин.

В ответ вице-премьер РФ Татьяна Голикова подтвердила, что в России готовы с понедельника перейти к более широкой вакцинации населения от коронавируса, регионам надо нарастить прививочную кампанию.

"Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе-феврале и так дальше следующего года", — сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства. Ученые нашли "российский" вариант коронавируса

Она добавила, что с регионами пройдут дополнительные консультации, будут обговорены все детали этого процесса.

"На сегодняшний день мы понимаем, что до конца января, то есть для использования населением, поступит 2,1 миллиона доз вакцины, и нам достаточно серьезно нужно будет нарастить прививочную кампанию", — подчеркнула она.