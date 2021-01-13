МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев болеет коронавирусом, успешно борется с болезнью, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с кабмином. Россия начинает массовую вакцинацию от COVID на следующей неделе

В ходе совещания Чернышенко выступил с докладом о развитии электронных госуслуг в РФ.

"Сегодня по этому вопросу очень хотел доложить Максут Шадаев — министр цифрового развития, который очень много для этого сделал. Но в данный момент он успешно борется с COVID, уже идет на поправку", — сказал Чернышенко в начале своего выступления.

Путин пожелал Шадаеву скорейшего выздоровления. "Давайте пожелаем министру (Шадаеву) выздоровления быстрейшего, выхода на работу", — сказал президент.