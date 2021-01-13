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Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом
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Глава Минцифры РФ Максут Шадаев болеет коронавирусом, успешно борется с болезнью, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с... ПРАЙМ, 13.01.2021
минцифры, коронавирус, россия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев болеет коронавирусом, успешно борется с болезнью, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с кабмином.
В ходе совещания Чернышенко выступил с докладом о развитии электронных госуслуг в РФ.
"Сегодня по этому вопросу очень хотел доложить Максут Шадаев — министр цифрового развития, который очень много для этого сделал. Но в данный момент он успешно борется с COVID, уже идет на поправку", — сказал Чернышенко в начале своего выступления.
Путин пожелал Шадаеву скорейшего выздоровления. "Давайте пожелаем министру (Шадаеву) выздоровления быстрейшего, выхода на работу", — сказал президент.