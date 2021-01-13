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Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, при этом он указал на необходимость понять, как она будет действовать в условиях... ПРАЙМ, 13.01.2021
коронавирус, вакцина, путин, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, при этом он указал на необходимость понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов.
"Это совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает — она, я думаю, что вообще самая лучшая в мире, и никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют", — сказал Путин на совещании с правительством РФ, говоря о вакцине.
Он подчеркнул, что это "безусловный успех наших специалистов, наших ученых".
"Но нам нужно понять, как это будет действовать в условиях множественности штаммов", — добавил президент, отметив, что "нужны глубокие исследования".