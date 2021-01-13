МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, при этом он указал на необходимость понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов. Россия начинает массовую вакцинацию от COVID на следующей неделе

"Это совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает — она, я думаю, что вообще самая лучшая в мире, и никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют", — сказал Путин на совещании с правительством РФ, говоря о вакцине.

Он подчеркнул, что это "безусловный успех наших специалистов, наших ученых".

"Но нам нужно понять, как это будет действовать в условиях множественности штаммов", — добавил президент, отметив, что "нужны глубокие исследования".