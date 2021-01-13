МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций и одна из ведущих бразильских фармацевтических компаний Uniao Quimica объявили о начале вакцинации населения Бразилии российским препаратом от коронавируса "Спутник V", говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter. Bloomberg назвал причины доверять вакцине "Спутник V"

"РФПИ и Uniao Quimica начинают вакцинацию населения Бразилии препаратом "Спутник V". Первые 20 граждан Бразилии, работающих в посольстве в России уже получили вакцину", — отмечается в сообщении.

Россия поставит в Бразилию 10 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2021 года, всего в текущем году будет поставлено 150 миллионов доз.

Uniao Quimica в январе начала производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Бразилии, заявка на ее экстренное применение будет подана на этой неделе.