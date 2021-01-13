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Бразилия начала вакцинацию населения "Спутником V"
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Российский фонд прямых инвестиций и одна из ведущих бразильских фармацевтических компаний Uniao Quimica объявили о начале вакцинации населения Бразилии российским препаратом от... ПРАЙМ, 13.01.2021
спутник v, вакцинация, коронавирус, россия, бразилия, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций и одна из ведущих бразильских фармацевтических компаний Uniao Quimica объявили о начале вакцинации населения Бразилии российским препаратом от коронавируса "Спутник V", говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter.
"РФПИ и Uniao Quimica начинают вакцинацию населения Бразилии препаратом "Спутник V". Первые 20 граждан Бразилии, работающих в посольстве в России уже получили вакцину", — отмечается в сообщении.
Россия поставит в Бразилию 10 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2021 года, всего в текущем году будет поставлено 150 миллионов доз.
Uniao Quimica в январе начала производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Бразилии, заявка на ее экстренное применение будет подана на этой неделе.