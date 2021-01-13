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Республиканцы отказались собрать сенат для импичмента Трампу
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Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался собрать находящийся на каникулах сенат для рассмотрения импичмента президенту США Дональду Трампу до инаугурации Джо... ПРАЙМ, 13.01.2021
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ВАШИНГТОН, 13 янв — ПРАЙМ. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался собрать находящийся на каникулах сенат для рассмотрения импичмента президенту США Дональду Трампу до инаугурации Джо Байдена 20 января, сообщила газета Washington Post со ссылкой на представителей Макконнелла.
Лидер республиканцев отказался собирать сенат "в пятницу и вообще до 19 января", сообщила газета. Таким образом, план демократов досрочно отстранить Трампа до истечения его полномочий не состоится.
Представитель Макконнелла Даг Андрес сослался в Twitter на этот репортаж и написал: "Могу подтвердить".
Демократы в палате представителей намерены вынести Трампу импичмент уже в среду, но отстранить его можно будет только по результатам судебного процесса в сенате. Не ясно, можно ли будет провести процесс задним числом, уже после ухода Трампа в отставку.