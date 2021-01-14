МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Учащиеся с 1 по 11 класс с 18 января возвращаются в московские школы и приступают к обучению в обычном режиме, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Установить, что c 18 января 2021 г. возобновляется посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы", — говорится в документе. Заставят доплатить. Что банки узнают о ваших расчетах наличными

Уточняется, что для таких обучающихся возобновляется возможность использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт.

Транспортные карты школьников с 18 января будут разблокированы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.