МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. В странах СНГ, Европы, а также США активизировались русскоязычные мошеннические группы, которые обманным путем похищают у людей деньги и данные банковских карт. В расследовании специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB раскрыта схема с использованием фейковых сайтов сервисов доставки и маркетплейсов. Об этом пишет "Лента.ру".

Сотрудники Group-IB Digital Risk Protection и CERT-GIB рассказали о том, что они выделили около 40 активных преступных групп. По данным аналитиков, в преступлениях вне России задействованы не менее 20 из них. Атаки мошенников в основном нацелены на пользователей из Румынии, Болгарии, Франции, Польши, Чехии, США, Украины, Узбекистана, Киргизии и Казахстана.

Схема, имеющая также неофициальное название "Мамонт" (так на сленге мошенников называют жертву), первоначально была отработана в России, а в настоящее время вышла за рубеж с целью увеличения капитализации и снижения риска быть пойманными. Специалисты объяснили, что способ обмана состоит в том, чтобы на популярных сервисах бесплатных объявлений заинтересовать жертву "лотами-приманками" — то есть объявлениями о продаже дорогих товаров по крайне заниженным ценам. Затем покупатель связывается с продавцом и добивается перевода общения в мессенджер.

В процессе переписке у жертвы начинают запрашивать контактные данные якобы для оформления доставки курьером и присылают ссылку на фейковый сайт популярной курьерской службы. В результате таких операций похищают и деньги, и данные банковских карт. Причем некоторые жертвы попадаются на повторный обман, когда им предлагают оформить возврат, после чего с карты происходит повторное списание той же суммы. Специалист рассказал, зачем мошенники раздают бесплатные сим-карты

В мошеннических группах есть структура, отмечают специалисты. Наверху находятся организаторы или "админы", отвечающие за рекрутинг новых участников, создание фишинговых страниц, регистрацию доменов, консультации в случаях, когда банк блокирует операцию. Они получают 20-30% от выручки. "Воркеры" занимаются непосредственно коммуникацией с жертвами и отправкой фишинговых страниц, получая за это 70-80%. Их помощниками выступают "прозвонщики" или "возвратеры", которые выдают себя за службу поддержки и получают 5-10% от выручки.

Популярность схемы связана с автоматизацией распространения фишинга через специальные чат-боты в Telegram. "Воркеру" достаточно прислать ссылку на нужный товар-приманку, после чего чат-бот сам генерирует ему полный комплект: ссылки на страницы курьерских сервисов, оплату и возврат.

В России ущерб от одной операции составляет примерно 10-30 тысяч рублей, однако в Европе он может быть значительно выше за счет более высокой покупательской способности интернет-пользователей. По данным Group-IB, за 2020 год общий заработок преступных групп составил более чем 6,2 миллиона долларов. Прогнозируется, что ущерб от "курьерской схемы" в 2021 году вырастет.