2021-01-14T16:31:29+03:00
2021-01-14T16:31:29+03:00
2021-01-14T16:31:29+03:00
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Названа дата выхода стратегии России по сокращению парниковых газов
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Российская стратегия по сокращению выбросов парниковых газов будет принята в 2021 году, заявил вице-премьер Александр Новак. "На сегодняшний день разрабатывается стратегия... ПРАЙМ, 14.01.2021
парниковые газы, россия, новак, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Российская стратегия по сокращению выбросов парниковых газов будет принята в 2021 году, заявил вице-премьер Александр Новак.
"На сегодняшний день разрабатывается стратегия соответствующая (о сокращении выбросов парниковых газов — ред.), которая в этом году, в 2021, будет принята", — рассказал Новак, выступая на Гайдаровском форуме.
Он добавил, что в 2020 году был принят указ президента РФ о сокращении выбросов парниковых газов и создании соответствующей стратегии.
Президент РФ Владимир Путин в ноябре поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.