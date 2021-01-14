МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Российская стратегия по сокращению выбросов парниковых газов будет принята в 2021 году, заявил вице-премьер Александр Новак.

"На сегодняшний день разрабатывается стратегия соответствующая (о сокращении выбросов парниковых газов — ред.), которая в этом году, в 2021, будет принята", — рассказал Новак, выступая на Гайдаровском форуме.

Он добавил, что в 2020 году был принят указ президента РФ о сокращении выбросов парниковых газов и создании соответствующей стратегии. Власти теряют возможность сдерживания цен на бензин

Президент РФ Владимир Путин в ноябре поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.