МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в мае можно будет вернуться к нормальной жизни, если люди будут прививаться от коронавируса. Россия начинает массовую вакцинацию от COVID на следующей неделе

"Мой прогноз был это май месяц. Надеюсь, я уверен, что само снижение заболеваемости пойдет раньше. Мы уже сегодня говорили, что уже в конце января – в феврале мы увидим такую уже более стабильную динамику, снижение заболеваемости. Но чтобы уже как-то совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, это май месяц", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что возвращение к нормальной жизни будет во многом зависеть от того, как активно будут граждане прививаться от коронавируса.

"Я думаю, что в феврале-марте объемы выпуска вакцины будут в промышленном масштабе, большие, в достаточном количестве, дальше уже будет зависеть от желания самих граждан, от понимания ситуации. Потому что представьте себе, к примеру, в предыдущий период времени у нас на какой-то период уже снизилась заболеваемость, потом опять вверх поползла. Так не должно быть. Чтобы этого не произошло, все равно нам потребуется массовая прививочная кампания", — подчеркнул Собянин. Врач рассказал, чего ждать от коронавируса в 2021 году

Он также выразил надежду, что через 2-3 недели заболеваемость коронавирусом в столице пойдет на спад, позитивная динамика может наметиться уже в конце января.

"По моим ощущениям, в январе действительно должен начаться какой-то спад. Если не сейчас, то через 2-3 недели", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

В четверг в Москве выявили 5893 пациентов с коронавирусом.