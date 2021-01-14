МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что сделал прививку от коронавируса, вакцинацию перенес легко. Россия начинает массовую вакцинацию от COVID на следующей неделе

"Я сделал прививку", — сказал Володин в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.

"Если говорить об ощущениях и как прошло, могу сказать, что перенес легко, то есть у меня не было никаких сопутствующих ощущений, которые бы, допустим, как-то меня разочаровали. А по-другому нельзя, мы в Думе обязаны общаться в ходе заседания, обсуждения вопросов, потом поездки к избирателям, встречи с избирателями", — добавил он.

"Делать прививку или не делать – это вопрос каждого. Но всё-таки нужно понимать: болезнь несёт в себе проблемы, есть ещё проблемы, которые остаются у человека после выздоровления от этой болезни, об этом надо подумать. Поэтому когда слышу слова, что не надо делать прививку, это неправильно. Здесь надо отвечать за себя. И хотелось бы, чтобы каждый этот выбор осознанно сделал", — сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что создание вакцины от коронавируса — огромное достижение страны.

По его словам, растет число депутатов, которые вакцинируются от коронавируса. "На сегодняшний день у нас переболело более трети (депутатов – ред.), ну и растёт количество тех, кто делает прививки. Поэтому как только перевалит за 50-60% количество тех, у кого есть антитела, можно будет уже говорить уверенно, что мы защищены и будем дальше работать, не боясь, что вдруг появится инфекция и кто-то заболеет", — заявил спикер Госдумы.