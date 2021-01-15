МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. В состав овощей и фруктов входит фермент аскорбатоксидаза, под действием которого разрушается аскорбиновая кислота, или витамин С, который необходим для защиты организма от проникновения патогенов. Об этом в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. Диетолог перечислила опасные последствия дробного питания

По его словам, особенно много аскорбатоксидазы содержится в таких популярных продуктах, как огурцы и кабачки. Также она есть в значительных количествах, к примеру, в цветной капусте, винограде, яблоках.

"Аскорбатоксидаза – это фермент, в котором содержится медь, его обвиняют в том, что он инактивирует, разрушает витамин С, аскорбиновую кислоту. На самом деле фрукты и овощи с высоким содержанием аскорбатоксидазы крайне мало влияют на разрушение витамина С. Это происходит, но, во-первых, многие способы приготовления этот фермент уничтожают, а во-вторых, внутри организма его влияние крайне слабое", – пояснил Бобровский.

Витамин С нужен для укрепления иммунитета и жизненно важен для большинства реакций в организме. Однако, по словам врача, употребление продуктов с аскорбатоксидазой не может привести к дефициту этого витамина.

"От недостатка витамина С, цинги, в средние века погибло больше мореплавателей, чем во всех военно-морских баталиях того времени. Влияние витамина С велико, но у современного человека нехватку витамина С можно встретить достаточно редко. Например, у человека, который вообще не употребляет в пищу зелень, овощи и фрукты. Таких людей мало, недостаток у них больше будет связан не с тем, что они потребляют много продуктов с аскорбатоксидазой, а с тем, что они употребляют мало продуктов с витамином С", – рассказал Бобровский.

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