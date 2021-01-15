МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Уже 4 из 10 россиян готовы сделать прививку от COVID-19 в ближайшее время. Это стало известно по результатам опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, не делавших прививку от коронавируса.

"Однозначно готовы к вакцинации от коронавируса 16% россиян, еще 24% скорее готовы. Каждый пятый (20%) скорее не хочет. 40% однозначно против вакцинации. Противники прививок от COVID-19 говорят о недоверии к вакцине, нехватке информации о результатах испытаний, противопоказаниях и побочных эффектах. Часть опрошенных ждет, когда в гражданский оборот поступят другие варианты вакцин, как отечественных, так и иностранных производителей. Не хотят прививаться граждане с тяжелыми хроническими заболеваниями. Переболевшие коронавирусом не понимают, насколько хватит их иммунитета и насколько целесообразно вакцинироваться им" — сообщили аналитики SuperJob.

Среди мужчин больше респондентов, готовых вакцинироваться. Почти половина из них (48%) готовы сделать прививку. При этом лишь 30% женщин ответили на соответствующий вопрос положительно.

Аналитики SuperJob напоминает, что в конце декабря 2020 года россиян, готовых к вакцинации, было 32%.